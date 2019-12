Unser Long Trade in Disney , welchen wir in unserem im Chart als gelbe Box hinterlegten Zielbereich eingegangen sind, läuft weiter hervorragend. Wir sichern nun weiter Gewinne in unserer Disney Position.

Aktuell laufende Trades:

Goldman Sachs +-0



Intel +2.50% im Plus



JPMorgan Chase +27% im Plus



McDonald’s +-0



Nike +24.50% im Plus



Travelers +2.90% im Plus



United Technologies +19.90% im Plus



Verizon Communications -2.60% im Minus



Visa Inc. +16.20% im Plus

Wir verzeichnen damit in 2019 aktuell einen Kursgewinn von +183% im Dow30 Aktienpaket.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de

Untenstehend eine Übersicht der von uns betreuten Titel im Dow30 Aktien Paket: