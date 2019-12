Grob zusammengefasst tendiert der Sojapreis seit dem Kurssturz unter 940,00 US-Dollar im Sommer 2018 in einer volatilen Handelsspanne, die sich zwischen 997,50 und 940,00 US-Dollar erstreckt. Seit Mai dieses Jahres herrscht ein untergeordneter Aufwärtstrend und brachte die Notierungen zuletzt an die obere Begrenzung, die allerdings nur wenig später einen massiven Kurssturz von genannten 8,3 Prozent zurück auf den diesjährigen Trend zur Folge hatte. Swing-Trader kommen aufgrund der guten Auswertbarkeit voll auf ihre Kosten und könnten mit einem direkten Long-Engagement durchaus an einer weiteren Erholungsbewegung bei Soja partizipieren.

Obwohl ein Direktinvestment immer mit höheren Risiken verbunden ist, besitzt Soja kurzfristig Aufwärtspotenzial bis an die runde Marke von 900,00 US-Dollar und einen dort verlaufenden untergeordneten Abwärtstrend. Rein rechnerisch könnte es sogar bis in den Bereich von grob 910,00 US-Dollar weiter rauf gehen. Interessierte Anleger können beispielsweise über ein Investment in das mit einem Hebel von 19,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF5RYZ auf beiden Wegstrecken bestens partizipieren und eine Maximalrendite von 43 Prozent erreichen. Eine Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unter den Dezembertiefs von 867,50 US-Dollar aufhalten. Ein Bruch dieses Niveaus würde nämlich zu einem nachhaltigen Trendbruch führen und direkte Abgaben auf 840,00 US-Dollar forcieren. Sollte diese Kursmarke für eine nachhaltige Stabilisierung nicht ausreichen, werden weitere Abgaben in Richtung der Jahrestiefs bei 797,50 US-Dollar sehr wahrscheinlich.

Soja Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: