The Buckle Inc - Starke US-Wirtschaft lässt die Modeumsätze sprudeln!

Aktuelle Konsolidierung nach dem Gap sieht sehr gesund aus!

Symbol: BKE ISIN: US1184401065

Rückblick: The Buckle Inc. ist ein amerikanischer Modehändler, der 450 Stores in 43 Bundesstaaten betreibt. Das Unternehmen hat sich auf den Vertrieb von Freizeitkleidung, Schuhe und Accessoires spezialisiert und hat seit seiner Gründung im Jahr 1948 in Kearney, Nebraska, die Firmenzentrale. Derzeit wird der Konzern vom 1970 in die Firma eingetretenen Dennis Nelson gegründet, unter dessen Leitung der Umsatz in den letzten Jahren auf ein Niveau von ca. 1 Mrd. USD gestiegen ist. Mit den letzten Quartalszahlen konnte die Gewinnerwartung von 0,47 USD je Anteilsschein mit tatsächlich verdienten 0,53 USD deutlich um 15 % überflügelt werden, was Anleger mit einem 12 % Gap am Folgetag honorierten. Auf das Gap folgte eine zweitägige Momentumsbewegung, aktuell konsolidiert die Aktie seit 9 Handelstagen in Form einer Bullenflagge und hat gestern den EMA 9 auf Tagesbasis erreicht!