Eine erste Verfallstagsanalyse für den Dezember

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

der Verfallstag im Dezember ist bekanntlich nicht nur der letzte des Jahres, sondern auch der vierte große Verfallstag des Jahres. Obwohl der Verfallstag erst am 20.12., also am zweitspätesten Termin, ist, werfen wir heute schon einen (frühen) Blick auf die Konstellation im DAX.

Die aktuelle Positionierung zum großen Dezember-Verfallstag

Dazu wie gewohnt zunächst das aktuelle Verfallstagsdiagramm: