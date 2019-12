BVB – Gewinne kassieren

Am 01.12 hatten wir einen Turbo-Bull auf den BVB vorgestellt. Im heutigen Video erklären wir, warum die BVB-Aktie mittelfristig noch einmal unter Druck geraten könnte. Wir kassieren die Gewinne. Unsere Mail vom 01.12:

Liebe Abonnenten,

wir melden uns nochmal mit einem kleinen Fußball-Spezial und unserer Lieblingsaktie rund um Sport – dem BVB. Das Video vom Wochenende finden Sie noch einmal hier . Der gestrige Spieltag ging eigentlich wie erwartet über die Bühne. Optimisten hatten wohl eher auf einen Ausrutscher der Mailänder in Prag, als mit einem Sieg des BVB in Barcelona gehofft. An der Börse wird nun das Ausscheiden des BVB eingepreist. Die Aktie fällt um fünf Prozent.

Nun kann der BVB durchaus noch weiterkommen. Derzeit ist man punktgleich mit Inter Mailand mit der schlechteren Ausgangsbedingung auf Rang 3. Daher müssen die Dortmunder gegen Prag gewinnen wenn Mailand gegen Barcelona nur unentschieden spielt oder könnten sogar Remis gegen Prag spielen, wenn Mailand gegen Barcelona verliert. Barcelona ist natürlich schon qualifiziert und könnte einen Gang rausnehmen. Die Chancen stehen also gegen den BVB.

Dennoch: Wenn die Überraschung gelingt steigt die Aktie ohnehin durch. Ansonsten bleibt ja noch die verfahrene Situation in der Liga. Hier könnten bald mit einem neuen Trainer frische Impulse kommen und finanziell ist der Verein so solide aufgestellt, dass man auch in der Europa-League überwintern kann. Die Qualifikation der CL für das kommende Jahr ist deutlich wichtiger und dürfte die Aktie wieder über 9 Euro tragen…

Wir kaufen daher im Turbo-Depot den Bull CP66VF der Citi zu 2,05 Euro mit 250 Stück.