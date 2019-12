FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des französischen Pharmariesen Sanofi sind am Dienstag nach Umbauplänen des neuen Chefs Paul Hudson mit einem Plus von 4,24 Prozent an die Spitze im Eurostoxx50 Index geklettert. Damit kosteten sie zuletzt 85,32 Euro - ein Zuwachs seit Jahresbeginn von fast 14 Prozent.

Hudson krempelt den Konzern um. So will er etwa die Bereiche Diabetes und Herz-Kreislaufkrankheiten runter fahren und sich auf Wachstumsbereiche wie etwa die Krebstherapie konzentrieren. Zudem hat sich Sanofi ehrgeizige Margen-Ziele gesetzt. Sanofi will bis 2022 Ersparnisse von 2 Milliarden Euro erreichen.

Sanofi hatte am Montagmorgen angekündigt, den Krebsmedikamentenhersteller Synthorx für 2,5 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen. Analysten äußerten sich in ersten Einschätzungen überwiegend positiv zu den Plänen und hielten an ihren Einschätzungen fest.