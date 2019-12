Die einen halten sich mit Käufen zurück und andere nehmen vor den entscheidenden Terminen der Woche lieber noch schnell ein paar Gewinne mit.

Am Donnerstag finden die Wahlen in Großbritannien statt und es ist nicht klar, ob Boris Johnson die eindeutige Mehrheit holen wird, die er sich für einen Austritt aus der Europäischen Union zum 31. Januar 2020 wünscht. Am Sonntag dann verstreicht die Frist für neue Strafzölle der USA gegen China und es ist nicht klar, ob die US-Regierung in den verbleibenden fünf Tagen noch die Zeit finden wird, zu einer Einigung mit China zu kommen. Zu sehr ist man in Washington noch mit dem Nachfolger des NAFTA-Freihandelsabkommens, dem USMCA, beschäftigt.