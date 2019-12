Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) von "kaufen" auf "halten" herunter.VAR1-Aktien würden in den MDAX und - das sei bis zuletzt ungewiss gewesen- auch in den TecDAX aufsteigen. [ mehr