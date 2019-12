Pressemitteilung



ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 11-jähriges Bestehen

- Mehrfach ausgezeichnete Kombination aus Value- und Event-Strategie seit elf Jahren erfolgreich am Markt



- Seit Auflage am 15.12.2008 eine Rendite von 185 Prozent bei einer Volatilität von acht Prozent erwirtschaftet; in jedem Kalenderjahr konnte ein negatives Ergebnis vermieden werden



- Das Fondsvolumen des vermögensverwaltenden Mischfonds beträgt 3.911 Millionen Euro (Stand 30.11.2019)



- Teilnahme am Fondskongress in Mannheim und an der Roadshow "Investment Summit" zu Beginn des Jahres 2020



Aschaffenburg, 10.12.2019 - Der vermögensverwaltende Mischfonds der GANÉ Aktiengesellschaft, der im Jahr 2008 in Kooperation mit der ACATIS Investment KVG mbH und der Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt wurde, feiert sein 11-jähriges Bestehen. Seit seiner Auflage konnte der von Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle konzipierte und verantwortete ACATIS GANÉ Value Event Fonds ein Plus von 185 Prozent erzielen. Gemessen am Zeitraum entspricht dies einer durchschnittlichen Rendite von 10 Prozent pro Jahr. Dabei wies der Fonds eine durchschnittliche Volatilität von acht Prozent über die gesamte Laufzeit auf. Der Fonds konnte in jedem vollen Kalenderjahr seit seiner Auflegung ein negatives Ergebnis vermeiden: 2009 (32 Prozent), 2010 (18 Prozent), 2011 (2 Prozent), 2012 (13 Prozent), 2013 (8 Prozent), 2014 (7 Prozent), 2015 (7 Prozent), 2016 (3 Prozent), 2017 (9 Prozent) und 2018 (0 Prozent). Für das Jahr 2019 liegt die Rendite bei 16 Prozent, das Fondsvolumen beträgt 3.911 Millionen Euro (Stand 30.11.2019).

Die Value- und Event-Strategie des globalen Mischfonds stammt von der GANÉ Aktiengesellschaft um die Gründer Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle. Mit einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität sollen langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen Schwankungen erzielt werden. Dieser Ansatz wurde mit den Bestnoten von Morningstar (5 Sterne), Euro Fondsnote (1) und Scope (A) ausgezeichnet. Der Fonds ist zweifacher Lipper Leader (Total Return, Consistent Return) und mehrfach prämiert (z.B. Scope Award und Lipper Fund Awards). Für seine Stabilität in Phasen fallender Börsen erhielt er die Auszeichnung "Globe d'argent de la Gestion". Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle wurden für ihre erfolgreiche Arbeit und die konsequent vorangetriebene Erfolgsgeschichte des Fonds vom Finanzen Verlag zu den "Fondsmanagern des Jahres 2019" gekürt.