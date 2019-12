Luxembourg/Wasserbillig (ots) - Der ÖKOWORLD KLIMA Fonds (WKN A0MX8G) begeistert

seine Anlegerinnen und Anleger über die Jahre. Das Fondsvolumen beträgt aktuell

über 144 Mio. Euro.



ÖKOWORLD gilt als Outlaw und Underdog, als Vorreiter und Gewinner der Zukunft.

Der Pionier und Vordenker überzeugt über die Jahre auch mit dem ÖKOWORLD KLIMA,

dem konsequenten Klimaschutzfonds für mehr Zukunft. Vom 1. Januar bis 29.

November 2019 hat der Fonds eine Performance nach Kosten von rund 34 %

erwirtschaftet.





Alfred Platow, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender der ÖKOWORLD LUX S.A.:"Unser Senior Portfoliomanager Alexander Funk präsentiert über die Jahre mit demÖKOWORLD KLIMA tolle Ergebnisse. In 10 Jahren über 165%, in 5 Jahren über 70%,in 3 Jahren über 50% und nun auch im Jahr 2019 wieder über 30% Performance. Wirinvestieren aktiv in Klimaschutz. Die globale Erwärmung - verursacht vor allemdurch die zunehmende Verbrennung fossiler Energieträger - sorgt für schmelzendePolkappen und Gletscher sowie zunehmend extremere Wetterereignisse.Wirbelstürme, Überflutungen, Dürren nehmen zu, und die Meeresspiegel steigen.Folgen sind neben humanitären Katastrophen volkswirtschaftliche Schäden durchErnteausfälle und Produktionsstillstände. Die anhaltende Temperaturerhöhung istvorwiegend Folge menschlicher Aktivitäten und der stetig steigendenWeltbevölkerung. Die zunehmende Verbreitung von konsumintensiven Lebensstilenverstärkt diesen Effekt. Der bereits im Jahr 2007 aufgelegte Investmentfonds ÖKOWORLD KLIMA reagiert auf die durch den Klimawandel bedingten weltweitenHerausforderungen. Mit dem Fonds nutzen die Anlegerinnen und Anleger dieInvestmentchancen, auf Unternehmen zu setzen, die Produkte und Technologienanbieten oder einsetzen, mit deren Hilfe dem Klimawandel begegnet werden kann."Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, gegründet als versiko AG). Über 44Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegungökologisch-ethischer Kapitalanlageprodukte ein.