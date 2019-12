In Europa legte die Teuerung zu. Anleihen kommen deshalb zunehmend unter Druck.

Auch bei den Daten zum Oktober gab es einige positive Überraschungen. So legten laut des Bureau of Economic Analysis (BEA) die Konsumausgaben im Oktober moderat um 0,1% zu (preisbereinigt, gegenüber Vormonat). Ausserdem korrigierte das BEA die Vormonatszuwächse leicht nach oben. Das führt zu einem grösseren statistischen Überhang beim Start ins laufende Quartal. Unter der Annahme eines moderaten Anstiegs im November und Dezember würde daraus im Quartalsdurchschnitt ein Plus von gut 2,0% resultieren.

Zudem zeigte die Vorabschätzung zu den Aussenhandelsdaten für Oktober den zweiten kräftigen Importrückgang in Folge (-5,0 Mrd. USD nach -4,3 Mrd. USD im September, jeweils gegenüber dem Vormonat). Die Exporte gaben ebenfalls um 1,0 Mrd. USD nach. Weil der Rückschlag hier aber weitaus kleiner ausfiel, verringerte sich das Defizit im Güterhandel von 70,5 auf 66,5 Mrd. USD deutlich. Damit stehen die Chancen gut, dass der Aussenhandel das Wirtschaftswachstum im Schlussquartal nicht um einige Zehntel bremst, sondern neutral zu Buche schlägt.

Die Auftragsdaten der Industrie überraschten ebenfalls positiv. So legten die Bestellungen und die Auslieferungen von zivilen Kapitalgütern wider Erwarten im Oktober leicht zu. Der von den Unternehmensinvestitionen auf das BIP ausgehende Bremseffekt dürfte daher etwas geringer ausfallen, als bislang anzunehmen war. Wir korrigieren unsere Prognosebandbreite um 0,5%-Punkte auf 1,0% bis 1,5% nach oben (annualisiert gegenüber dem Vorquartal). Diese Entwicklung bestätigt unsere übergeordnete Einschätzung, dass sich die US-Wirtschaft nur in einem Abschwung und nicht auf dem Weg in eine Rezession befindet. Das Wachstum dürfte sich bereits 2020 wieder beleben. Die zuletzt positiv überraschenden Konjunkturdaten haben zudem den Handlungsdruck für die Fed gemindert. Wir sehen zwar nach wie vor gute Chancen, dass die US-Notenbank bei ihrer übernächsten Sitzung Ende Januar die Leitzinsen ein weiteres Mal um 25 Bp senkt. Wenn sie allerdings im Januar darauf verzichtet, schliesst sich das Zeitfenster für eine geldpolitische Lockerung zunehmend.