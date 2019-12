Kurz sah es gestern so aus, als könnte die Aktie der Deutschen Bank ihren kurzfristigen Abwärtstrend überwinden. Tatsächlich ging es im Handelsverlauf bis auf 6,688 Euro nach oben, damit auch deutlich über die Trendlinie hinaus. Doch im Tagesverlauf brachen die Gewinne in sich zusammen. Am Ende des Tages gab es kein charttechnisches Kaufsignal mehr und für die Deutsche Bank Aktie einen XETRA-Schlusskurs von 6,54 Euro (+0,23 ...