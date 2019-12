Kann sich die volatile Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Wochen auf 7 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Nachdem die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) Anfang Juni 2019 und Mitte August 2019 im Bereich von 5,80 Euro auf historisch tiefem Niveau notiert hatte, gelangen der Aktie kurz danach deutliche Kurserholungen. Allein innerhalb der kurzen Zeitspanne vom 16.8.19 bis zum 13.9.19 konnte sich die Aktie von 5,80 Euro auf bis zu 7,69 Euro um 33 Prozent steigern, bevor eine neuerliche Gewinnwarnung den Aktienkurs wieder auf bis zu 6,20 Euro drückte. Derzeit scheint sich die im Umbau befindliche Bank auf einem guten Weg zu befinden, da sie derzeit sogar die Kapitalanforderungen der EZB übererfüllt und die Sanierung - laut Aussage des Managements - besser als erwartetet voranschreitet.

Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die der von der Mehrheit der Experten zum Verkauf vorgeschlagenen Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Wochen eine, wenn auch nur kurzfristige, Kurserholung auf 7 Euro zutrauen, könnten ein Investment in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.