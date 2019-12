New York (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von SELLAS weiterhin stark an:Die Shortseller von Squarepoint Ops LLC haben ihr Engagement in den Aktien von SELLAS Life Sciences Group Inc. (ISIN: US81642T2096, WKN: A2PEAB, Ticker-Symbol: RXK3, NASDAQ-Symbol: SLS) deutlich aufgestockt. [ mehr