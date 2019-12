Ausgewählte Zertifikate auf die Beiersdorf-Aktie sprechen eher defensiv orientierte Aktienanleger an, die von der Etablierung eines drei- bis neunmonatigen Seitwärtstrends der Aktie ausgehen und sich entsprechend positionieren möchten.

Beiersdorf (DE0005200000) ist mit Marken wie Nivea, Tesa, Hansaplast und einer umfangreichen Palette an Hautpflegeprodukten in fast jedem Haushalt vertreten – in Europa als Marktführer (Marktanteil nahezu 50 Prozent), in Asien, Afrika und Lateinamerika mit etwa 20 Prozent auf Wachstumskurs. Als Konsumgüterkonzern gehört die Aktie zu den defensiveren DAX-Werten; aufgrund der relativ geringen Volatilität bieten Caps und Basispreise am Geld die bei weitem interessantesten Renditeperspektiven.

Laufzeit März – seitwärts