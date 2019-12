Kaufsignal aktiv

Für die Aktie von Infineon war der Kurssprung über das Niveau von 18,70 Euro und somit den mittelfristigen Abwärtstrend entscheidend. Das hieraus resultierende Kaufsignal brachte erste Kursgewinne an 20,00 Eurohervor, das nächsthöhere Widerstandsniveau liegt bei 21,00 Euro. Bis dahin könnte das Papier innerhalb seines seit Sommer bestehenden Aufwärtstrendkanal weiter hochlaufen und bietet entsprechende Handelsansätze auf der Oberseite. Ebenfalls an einer Long-Variante interessierte Investoren können hierzu beispielsweise auf das Faktor Zertifikat Long auf Infineon WKN VF5PUN zurückgreifen, dass mit einem stetigen Hebel von 6,0 arbeitet und eine vielversprechende Gewinnchance bietet. An Schwankungsbreite dürfte es dem Basispapier allerdings nicht fehlen, eine potenzielle Verlustbegrenzung kommt daher erst unterhalb der Kursmarke von rund 18,00 Euro in Betracht. Bei einem Kursrutsch unter das Niveau von rund 17,00 Euro drohen allerdings größere Abgaben, ein Trendbruch wäre dann kaum noch zu vermeiden. In diesem Fall müssten sich Anleger auf rückläufige Notierungen zurück an 15,00 Euro bzw. 13,42 Euroeinstellen.