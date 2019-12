Wirecard – neue Partner

Wirecards Partnernetz wächst und wächst. Am Dienstag konnte man neue Partner in Malaysia, Thailand und Singapur vorstellen. Die Aktie konnte die Nachricht aufgrund der DAX-Schwäche kaum positiv verwerten. Wir empfehlen nun wieder den Long-Einstieg, nachdem wir am Montag erfolgreich einen Turbo-Bear in unserem Börsendienst vorgestellt hatten.

mit unserer Short-Idee am Montag hatten wir etwas Glück, denn Wirecard fällt mit dem sehr schwachen DAX. Wer noch dabei ist, nimmt nun die schönen Gewinne mit. Bei Wirecard verpufft heute eine Mitteilung auf der Homepage, in der man neue Partner vorstellt.

Unsere komplette Palette vom Montag ist natürlich bei 112-113 Euro in der Aktie weiterhin sehr interessant:

Wirecard-Aktie am Mittag kaum noch. Die Aktie nähert sich der 115 Euro wieder an. Von Wirecard war zu hören, sämtliche Bargeldpositionen seien gemäß des Buchhaltungsstandards verbucht worden. Blickt man über den heutigen Handelstag hinaus, lässt das Verkaufsinteresse an der Aktie nach. Der Repo-Satz liegt bei 0,75 Prozent und notierte zuletzt noch bei 1,5 Prozent. Je stärker das Short-Interesse an einer Aktie ist, desto mehr Leihgebühren müssen Spekulanten zahlen, um sich die Aktien zu leihen und „ leer zu verkaufen".