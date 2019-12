RIB Software meldet einen neuen Auftrag, diesmal von Siemens. Der „Phase-II-Auftrag” wurde von der Siemens Operating Company Gas and Power abgeschlossen, teilen die Stuttgarter am Dienstag mit. „Die Cloud-basierte iTWO 4.0 Plattform wird es Siemens Gas and Power ermöglichen, die gesamte Projektabwicklung effizient zu unterstützen”, sagt Erik von Stebut, Managing Director/Prokurist der RIB in Deutschland.Beide Unternehmen ...