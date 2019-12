Barrick Gold mit Erholungspotential

Die positive Entwicklung an den Aktienmärkten hatte dem Goldpreis im dritten Quartal kräftig zugesetzt. Bessere Wirtschaftsdaten ermutigte Anleger wieder mehr Risiko an den Börsen einzugehen. Dieser Trend war sowohl in den USA als auch in Deutschland zu beobachten. Während der DAX auf ein neues Jahreshoch geklettert ist, stiegen die amerikanischen Aktienmärkte sogar auf neue Rekordstände.

Gleichzeitig hat aber auch die Unsicherheit zugenommen: China hat aufgrund der Einmischung der USA in die Angelegenheiten Hong Kongs neue Strafzölle auf Warenimporte aus den USA verhängt. Die USA wiederum wird am 15. Dezember über neue Handelssanktionen gegen China entscheiden. Auf Stahl und Aluminium aus Brasilien und Argentinien wurden bereits US-Importzölle erhoben. Auch über Zölle auf Automobile will die amerikanische Regierung neu beraten, ein Ultimatum für Automobilzölle wurde aber noch nicht genannt.