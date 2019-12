Jetzt anmelden: Live-Webinar mit CEO Doug Ramshaw von Minera Alamos!

Nicht ist für Anleger besser als der direkte Kontakt mit dem Management eines Unternehmens. Heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit können Aktionäre und interessierte Anleger bei Minera Alamos mit CEO Doug Ramshaw direkt in Kontakt treten. Das Unternehmen veranstaltet ein Video-Webinar, für dass Sie sich hier kostenlos anmelden können. Das Hauptthema wird der bald startende Bau der Santana-Goldmine in Mexiko sein. Hierzu hatte das Unternehmen am Freitag eine Finanzierungsvereinbarung mit Großaktionär Osisko Gold Royalties vermelden können (zur Meldung). Insgesamt 14 Mio. Dollar erhält man, davon ein Teil als Royalty und ein Teil als Aktieninvestment zum Preis von 0,20 CAD. Damit soll die Mine gebaut werden, die Konstruktion wird laut Planung sechs bis acht Monate in Anspruch nehmen. Der Produktionsstart ist dementsprechend für den Sommer 2020 vorgesehen. 2021 will man dann bereits die zweite Goldmine in Mexiko in Produktion bringen (asuführlich an dieser Stelle). Im Rahmen des Webinars wird Ramshaw auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Webinar mit Doug Ramshaw, CEO von Minera Alamos

Wann: 10. Dezember 2019 um 18 Uhr (MEZ)

Inhalt: Präsentation & Fragerunde

Hinweis: Um am Webinar teilnehmen zu können, wird Ihr Browser nach dem Aufruf von GoToMeeting automatisch eine Installationsdatei downloaden. Das kann zwei bis fünf Minuten dauern. Bitte gehen Sie daher fünf Minuten vor Beginn des Webinars auf die GoToMeeting-Webseite.

Aktieninfo MInara Alamos

Börsenkürzel/ISIN: MAI | DE000A2BPG14

Aktienkurs: 0,26 CAD | 0,17 Euro

Aktienzahl: 376,1 Mio.

Börsenwert: 90,7 Mio. CAD

Großaktionäre: Osisko Gold Royalties (13%); Donald Smith Value Fund (10%), Aegis Financial (5%), Management (7%)

Das könnte Sie auch interessieren: