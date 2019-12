Spannungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China

Stockholm (www.aktiencheck.de) - Zuletzt wurde über zwei feindselig gesinnte Handlungen Chinas gegenüber den USA berichtet: Zum einen durften chinesische Diplomaten über Twitter die USA trotz eines Banns des sozialen Netzwerks im Reich der Mitte kritisieren; und zum anderen will China künftig ausländische Computer und Software in Regierungsbehörden verbieten, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management. [ mehr