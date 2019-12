IT Competence Group will Gewinnmarge steigern

Bei der IT Competence Group sollen sich die Umsätze im kommenden Jahr weiter verlagern. Man habe „entschieden zukünftig Handelsumsätze, die nur sehr geringe Margen erwirtschaften, zu reduzieren”, teilt das m:access-notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zugleich wolle man den Fokus noch stärker auf standardisierte sowie nachhaltige Dienstleistungsumsätze legen. In dieser Sparte will die IT Competence Group Umsatzwachstum ...