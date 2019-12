Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Märkte sind im Dezember nervös, da ein versprochenes Handelsabkommen zwischen den USA und China noch nicht realisiert wurde, so die Experten von XTB.Das bedeute, dass die neuen US-Strafzölle in Kraft treten könnten. Die Entscheidung zu den Zöllen sei allerdings nicht das einzig wichtige Ereignis in dieser Woche. [ mehr