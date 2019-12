Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,06 Prozent auf 172,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,30 Prozent. Während die Anleiherenditen der meisten Euroländer leicht zulegten, gingen die Renditen für italienische Papiere spürbar zurück.

Marktteilnehmer sprachen von einer leichten Gegenbewegung am deutschen Rentenmarkt auf die solide Kursentwicklung am Vortag. Außerdem hätten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten zuletzt etwas belastet. Die vom Mannheimer ZEW-Institut erhobenen Konjunkturerwartungen stiegen im Dezember zum zweiten Mal in Folge deutlich an. Bankanalysten verbanden damit die Hoffnung auf eine bessere Konjunkturentwicklung in Deutschland.

Ein beherrschendes Thema an den Finanzmärkten bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Gespannt blicken Anleger auf ein wichtiges Datum: Am 15. Dezember drohen neue Strafzölle auf chinesische Importe in die USA. Zuletzt hatten übereinstimmende Presseberichte eine Verschiebung der neuen Strafzölle ins Spiel gebracht.

Jetzt warten die Finanzmärkte auf eine Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump über die weitere Vorgehensweise im Handelskonflikt. "Ein aufklärender Tweet des US-Präsidenten wäre in diesem Fall für alle Beteiligten doch ausnahmsweise mal wünschenswert", kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank./jkr/fba