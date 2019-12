DAX: WAR DAS DER STARTSCHUSS ZUR WEIHNACHTSRALLY?

DAX legt starken Intraday-Rebound hin. Folgt jetzt die Jahresendrally?

Ein Rebound wie aus dem Lehrbuch - zutreffender kann man wohl den heutigen Handelstag des deutschen Aktienbarometers DAX nicht beschreiben. Noch bis zum frühen Nachmittag lag der DAX tiefrot im Minus und fiel bis auf 12.883 Punkten. Anleger befürchteten das Inkrafttreten der US-Strafzölle auf chinesische Importe mit einem Volumen von 160 Milliarden-Dollar am kommenden Sonntag. Doch dann kam eine Meldung von South China Morning Post, dass ein Handelsdeal zwischen USA und China in dieser Woche eher unwahrscheinlich ist, jedoch die für den 15. Dezember geplanten US-Zölle wahrscheinlich verschoben werden. Zwar konnte US-Finanzberater Kundlow eine Verschiebung der Strafzölle nicht bestätigen. Der DAX reagierte aber positiv und stieg wieder über die Marke von 13.000 Punkten. Aus charttechnischer Sicht prallte der Index im Tagestief auf der 50-Tage-Durchschnittslinie ab. Ein Ausbruch über 13.375 Punkten erhöht die Wahrscheinlichkeit auf eine Weihnachtsrally mit Ziel des Allzeithochs bei 13.600 Punkten. Mehr Informationen finden Sie hier.

