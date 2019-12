Leoni beauftragt Sanierungsgutachten - Finanzierungsbedarf

An der Frankfurter Börse kommt die Leoni Aktie am Dienstagnachmittag stark unter Druck. Wir hatten heute Morgen vor Handelsbeginn bereits auf mögliche charttechnische Verkaufssignale hingewiesen, die sich im Tagesverlauf realisieren. Den Rutsch der Leoni Aktie auf zwischenzeitlich erreichte 9,84 Euro, aktuell liegt der Aktienkurs der Nürnberger wieder bei 10,46 Euro, löst das Unternehmen mit einer Mitteilung am Nachmittag aber ...