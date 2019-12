Zu Dürr gibt es heute diverse Nachrichten. Am Nachmittag meldet das Unternehmen Personalien. „Der Aufsichtsrat der Dürr AG hat Dietmar Heinrich mit Wirkung zum 1. August 2020 in den Vorstand berufen. Der 56-Jährige wird als Finanzvorstand die Nachfolge von Carlo Crosetto antreten, der Dürr im Februar nach drei Jahren auf eigenen Wunsch verlässt”, kündigt der Anlagenbauer an. Heinrich wechselt vom Schaeffler-Konzern zu den ...