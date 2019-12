MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die großen Börsen Osteuropas haben am Dienstag allesamt nachgegeben. Vom US-chinesischen Handelsstreit abgesehen richtete sich der Fokus der Anleger bereits auf die politischen und geldpolitischen Großkampftage am Mittwoch und Donnerstag. Dann stehen die Notenbankentscheidungen in den USA und der Eurozone sowie die Parlamentswahlen in Großbritannien an. Insofern hielten sich die Investoren europaweit lieber bedeckt.

Der ungarische Leitindex Bux verlor 0,88 Prozent auf 44 248,52 Punkte. In den Mittelpunkt rückten konjunkturseitig Inflationsdaten. So beschleunigte sich der Preisanstieg im November auf 3,4 Prozent. Experten hatten mit diesem Ergebnis gerechnet. Laut den Experten der Erste Group wird mit keiner Änderung bei der lockeren Geldpolitik der Ungarischen Nationalbank gerechnet.