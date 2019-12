Amazon bestätigt, dass der Cyber Monday sein erfolgreichster Einkaufstag aller Zeiten war

Amazon.com (WKN:906866) sagte am Dienstag, dass seine Kunden zum Start in die Weihnachtssaison wieder auf Rekordniveau eingekauft haben, was den Cyber Monday zum „größten einzelnen Einkaufstag in der Geschichte“ macht, basierend auf der Anzahl der weltweit bestellten Artikel. Amazon sagte auch, dass der Black Friday ein Riesenerfolg gewesen sei, indem er frühere Rekorde brach und so zum „besten Black Friday in der Geschichte“ wurde.

Dieses Thema setzte sich in der Pressemitteilung von Amazon fort. Dort wurde enthüllt, dass unabhängige Drittanbieter – meist kleine und mittlere Unternehmen – „am Cyber Monday mehr Artikel verkauft haben als in jedem anderen 24-Stunden-Zeitraum in der Geschichte“. Darüber hinaus bestellten die Kunden in den fünf Tagen zwischen Thanksgiving und Cyber Monday mehr als 25 Mio. Haushaltsartikel und mehr als 4 Mio. Schönheitsartikel.