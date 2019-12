Seit den Verlaufstiefs aus Oktober 2016 um 1,1926 USD basteln Marktteilnehmer offenbar an einer zeitlich stark ausgedehnten Trendwendeformation in Form eines Doppelbodens. Das lässt zumindest das zweite Standbein aus Sommer dieses Jahres um 1,1958 USD erahnen. Seitdem herrscht eine intakte Aufwärtsbewegung, die mustergültig für eine fünfwellige Impulswelle mit einem nahezu makellosen Kursverlauf steht. Noch dominieren Käufer das Handelsgeschehen, doch schon bald stößt das Paar GBP/USD an eine markante Widerstandszone aus 2018/2019. An dieser Stelle ist definitiv mit einem zwischenzeitlichen Dämpfer zu rechnen, der wiederum für sehr kurzfristig orientierte Investoren eine günstige Handelsgelegenheit bieten kann. Natürlich muss an dieser Stelle auch die bevorstehende Parlamentswahl in Großbritannien am 12. Dezember 2019 erwähnt werden, deren Ausgang für die eine oder andere Kursbewegung bei den Cross-over-Paaren sorgen dürfte.

Doppelboden hat Vorrang