FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich zur Wochenmitte nach den deutlichen Kursschwankungen am Vortag vorerst in ruhigem Fahrwasser bewegen. Gut eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,09 Prozent auf 13 082 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird kaum verändert erwartet.

Es sei nicht auszuschließen, dass bereits einige Akteure am Markt allmählich die Bücher für dieses Jahr schließen, um die bereits erzielten Kursgewinne nicht mehr zu gefährden, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. "Insofern muss damit gerechnet werden, dass das Handelsgeschehen in den kommenden Tagen nach und nach an Schwungkraft verliert."