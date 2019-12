Murphy Oil - Ölproduzent vor Ausbruch aus Mega-Base!

Bisher prallte die Aktie 3x am 25er Preisniveau ab, kommt jetzt der Breakout?



Symbol: MUR ISIN: US6267171022

Rückblick: Die Murphy Oil Corporation ist ein ein in El Dorado, Arizona, beheimateter Ölproduzent, der 1964 gegründet wurde und heute mit 1.100 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD erzielt. Das im SP500 gelistete Energieunternehmen beschränkt sich auf das Explorieren von Bohrlöchern und die Produktion von Erdöl, Erdgas in den Vereinigten Staaten, Kanada und Malaysia. Charttechnisch konnte die Aktie die letzten Wochen von der allgemeinen Erholung des Ölpreises profitieren und sich vom Jahrestief im August bereits um 46 % nach oben, bis hin an den alten Widerstand rund um die 25 USD, kämpfen. Diese Marke wurde nun bereits zum dritten Mal getestet, der aktuelle Abpraller wurde jedoch bereits am EMA 20 aufgefangen.