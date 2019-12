Softbank und Deutsche Euroshop: 2 günstige Aktien 2019 – Rallye in 2020?

Wer auf der Suche nach Inspiration für die kommenden zwölf Monate ist, könnte bei günstigen, womöglich gar unterbewerteten Aktien natürlich an einer spannenden Adresse sein. In Zeiten, in denen viele Börsenbarometer jedoch ihre Rekordhochs jagen, sind solche Chancen inzwischen rar gesät.

Doch es gibt sie noch immer, die vergleichsweise preiswerten Aktien. Schauen wir im Folgenden einmal, weshalb die Deutsche Euroshop (WKN: 748020) und auch die Softbank (WKN: 891624) dazugehören könnten, und darauf, was hier womöglich im kommenden Börsenjahr eine Rallye auslösen könnte.

Deutsche Euroshop: Günstig, mit Turnaround?

Eine erste Aktie, bei der wesentliche Kennzahlen auf eine vergleichsweise preiswerte Dividendenaktie schließen lassen, ist zunächst die der Deutschen Euroshop. Bei 2018er Funds from Operations in Höhe von 2,43 Euro und einem derzeitigen Kursniveau von 25,88 Euro (09.12.2019, maßgeblich für alle aktuellen Kurse) beläuft sich das Kurs-FFO-Verhältnis so beispielsweise auf 10,65. Bei einem inneren Wert (Net Asset Value, NAV, Wert der Beteiligungen) in Höhe von 43,17 Euro wird die Aktie zudem unter diesem Wert gehandelt. Ach, und apropos Dividende: Bei einer 2018er-Ausschüttung in Höhe von 1,50 Euro würde hier momentan eine Dividendenrendite von 5,79 % winken. Wie gesagt, das schaut vergleichsweise preiswert aus.

Allerdings existieren auch so einige Gründe, weshalb die Deutsche Euroshop so preiswert bewertet wird. Seit einigen Quartalen beziehungsweise inzwischen schon ein, zwei Jahren hat sich bei der Beteiligungsgesellschaft nämlich operative Stagnation breitgemacht. Die Umsätze steigen, wenn überhaupt, moderat und die Ergebnisse und Funds from Operations treten ebenfalls auf der Stelle. Das hat hier dazu geführt, dass sich das Bewertungsmaß ebenfalls auf Stagnation eingestellt hat, was natürlich eine spannende Ausgangslage sein könnte.