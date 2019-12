CBD Global Sciences setzt weiteren Meilenstein

CBD Global Sciences (WKN: A2PUK9), unsere Neuvorstellung vom 4 Dezember, vermeldet heute das sie einen Vertriebsvertrag mit einem führenden Unternehmen für Spezial Getränke und gesunde Lifestyle-Produkte geschlossen hat.

Nach dem Umsatzanstieg um 1.000% im letzten Quartal der nächste Hammer

Liebe Leserinnen und Leser,

CBD Global Sciences (WKN: A2PUK9), unsere Neuvorstellung vom 4 Dezember, vermeldet heute das sie einen Vertriebsvertrag mit einem führenden Unternehmen für Spezial Getränke und gesunde Lifestyle-Produkte geschlossen hat.

Durch diese Vereinbarung erhält CBD Zugang zum traditionellen Einzelhandels -, E-Commerce- und anderen Versorgungskanälen auf nationaler Ebene in den USA.

"Diese Vereinbarung wird unsere Wettbewerbsfähigkeit im wachstumsstarken Segment der Kategorie alkoholfreier Sekt erweitern", sagte Brad Wyatt, CEO von CBD Global Sciences.

Wyatt fügte hinzu: „CBD Global Sciences hat eine sehr positive Reaktion auf unsere mit CBD infundierte Hydratationslinie verzeichnet, einschließlich unseres aromatisierten Sprudelwassers (das in drei Geschmacksrichtungen erhältlich ist, einschließlich Zitronen-Limette, Beeren und Grapefruit) und unserer mit Relax and Revive CBD infundierten Sprudelschüsse. Wir freuen uns über die Aussichten für weiteres Wachstum in diesen expandierenden Märkten für Spezialgetränke. “

Vorreiter im Bereich CBD Sports Wellness

Angesichts des Booms der CBD-Branche und der Vielzahl neuer Produkte, die den Markt überschwemmen, müssen Unternehmen wie CBD Global die sich profilieren möchten, einen Weg finden, sich abzuheben.

CBD Global Sciences hat eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die dazu beitragen sollen, die Genesung zu beschleunigen und die Leistung für die Zielgruppe der Marke zu steigern - Sportler.

Da gibt es zum Beispiel H20 Balance, ein CBD-Wasser, das das erste seiner Art auf dem Markt ist . Jede 16,9-Unzen-Flasche enthält 12 Milligramm CBD aus Hanf. Während das mit CBD infundierte Wasser geschmacks- und geruchsneutral ist (so wie es sein sollte), ist jede Flasche mit einem Dosierungstracker ausgestattet, mit dem Sie nachverfolgen können, wie viel CBD Sie hatten. In Kürze werden verschiedene Geschmacksrichtungen angeboten.

Oder der iV Recover - der nach Beeren schmeckt - ist vollgepackt mit Koffein und anderen Nährstoffen, von denen Aethics sagt, dass sie die Genesung beschleunigen.

Das Traubenaroma iV Relax enthält neben 25 Milligramm CBD auch Kava-Pulver gegen Schlaflosigkeit, die Aminosäure L-Theanin und Gamma-Aminobuttersäure, eine auf natürliche Weise im Gehirn produzierte Chemikalie, die die Angst lindert mit Entspannung und Schlaf.

Die CBD Muscle Rescue Lotion von Aethics wird in einer 4-Unzen-Flasche mit 1.000 Milligramm CBD im Vollspektrum geliefert. Die Lotion wurde entwickelt, um direkt auf eine schmerzhafte oder schmerzende Stelle aufgetragen zu werden, um bei Schmerzen und Entzündungen zu helfen, und kostet rund 60 US-Dollar.

Es sind weitere Produkte in Planung, von Sportbändern über Badebomben bis hin zu alltäglichen Lotionen.

Eine umfassende Übersicht der Produkte erhalten Sie auf der Webseite von Aethics

