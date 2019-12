DAX unter 13.100 Punkten nachgebend

Der DAX ging schließlich bei 13.070 Punkten aus dem Handel, mit einem nur noch kleinen Abschlag von 0,27%.

Es kommt alles auf die weiteren Großereignisse in der laufenden Woche an. Im Fokus stehen die Parlamentswahl in Großbritannien am morgigen Donnerstag und die mögliche Erhöhung von US-Zöllen für chinesische Importe am Sonntag.

Vorher wird es wohl keinen Richtungsentscheid geben. Charttechnisch betrachtet ist unter der Marke von 13.100 Punkten eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.