BVB und Wirecard – Bedeutung der Psychologie

Was für ein Abend! Eigentlich mit mehr Glück als Verstand, jedoch am Ende nicht unverdient, schafft der BVB den Einzug in die nächste Runde. Wir hatten die Chancen eher mittelprächtig eingeschätzt und am Dienstag Morgen den Turbo-Bull im Depot mit Gewinn glatt gestellt. Dann fiel den Aktionären wohl nach 09.00 Uhr auf, dass am Abend ein wichtiges Spiel ansteht und es hagelte Verkaufsorders. Am Nachmittag kauften wir die Aktie zurück. Der Trade war natürlich mit Blick auf das Spiel riskant, das Chance-Risiko-Verhältnis hatte sich deutlich verbessert. Aber sehen Sie selbst:

Liebe Abonnenten,

unser BVB-Turbo CP66VF lag am Abend zu 2,54 Euro mit rund 25 Prozent Plus im Turbo-Depot. Wir verkaufen den Schein am Dienstag zum Börsenstart. Daniel sieht die Aktie auf die nächste Runde in der Championsleague gepreist. Diese Erwartung könnte morgen enttäuscht werden. Warum das riskant ist, erklärt Daniel am Dienstag im Video. Wir stellen glatt und nehmen kurzfristig die Gewinne mit.

…und am Mittag:

Liebe Abonnenten,

Daniel hat es im Newsletter und später im Video erklärt wie die Causa BVB ist und der Markt hat es offenbar 12h Später am Dienstag dann auch gesehen. Wir schwören – wir haben den BVB aber nicht bewegt. So groß sind wir dann doch nicht. Aber – der Markt gibt uns nun eine kleine neue Trading-Chance. Kaufen Sie mit Limit 2,11 Euro und WKN CP0HE9 spekulativ den Turbo Bull zurück. Wir nehmen 250 Stück ins Turbo-Depot…