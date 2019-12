Ein schneller Blick auf die Charttechnik der Bitcoin Group Aktie, die sich in einer prekären, aber nicht hoffnungslosen charttechnischen Lage befindet. Eine wichtige Unterstützungsmarke steht im Blickpunkt. Gestern fiel der Aktienkurs der Bitcoin Group auf bis zu 25,15 Euro zurück und kam damit am oberen Ende der Zone an, die aber nicht in Gefahr geriet. Nach einem gestrigen XETRA-Schlusskurs bei 25,40 Euro (-2,87 Prozent) liegen ...