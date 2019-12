Wenn das Auf und Ab der RWE-Aktie den Aktienkurs auf 28 Euro befördern kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Mitte November 2019 reagierte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) nach der Veröffentlichung der Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres mit einem kurzfristigen Kurseinbruch von drei Prozent. In den Tagen danach konnte sich die Aktie des Energieriesen, der für das nächste Jahr eine Steigerung des EBITDA auf 2,2 bis 2,5 Milliarden Euro erwartet, jedoch wieder deutlich erholen, um die Kursgewinne nach der Bestellung der neuen SPD-Spitze wieder vollständig abzugeben.

In den vergangenen Tagen setzte bei der in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 32 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlenen Aktie wieder eine deutliche Aufwärtstendenz durch. Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich diese Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen noch ausweiten wird, könnten versuchen, diese Meinung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.