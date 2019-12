In Abwandlung eines berühmten Werbespruchs könnte man formulieren: FYI Resources Ltd. (ASX: FYI, FRA: SDL) liefert, liefert und liefert. Auf seiner HPA-Pilotanlage in West-Australien ist es dem Unternehmen jetzt gelungen, durch Verbesserungen im Prozessablauf die Reinheit des gewonnenen HPA-Endprodukts auf durchschnittlich 99,995 % zu steigern. Dieses Ergebnis wurde von einem unabhängigen Speziallabor in den USA bestätigt.

Endlich hat auch die Börse Notiz von dem Erfolg genommen. Die Aktie von FYI stieg im Tagesverlauf in Australien um 18,3 Prozent, bei für FYI respektablen 1,4 Mio. Aktien Umsatz. Dennoch liegt die Bewertung von FYI Resources mit 15,1 Mio. AUD noch immer deutlich unterhalb der von Wettbewerbern wie Altech Chemicals (ASX: ATC) 76 Mio. AUD (in der Bauphase) und Alpha HPA (ASX: A4N) im Stadium von Pilottests mit einem Börsenwert von 116 Mio. AUD. Alpha HPA hat vor wenigen Tagen ebenfalls erfolgreiche Pilottests mit durchschnittlich 99,995 % Reinheit bekannt gegeben. Erste Proben dieses Materials sind offenbar auf dem Weg zu potenziellen Kunden. FYI Resources dürfte in Kürze ebenfalls HPA-Proben an ausgewählte Interessenten liefern. Mit dem Feedback aus der Erprobung dieses Materials dürfte im ersten Quartal kommenden Jahres gerechnet.

Erzielte HPA-Werte stammen aus wiederholbarem Standardverfahren

Die Implikationen der erfolgreichen Pilottests reichen weit. FYI deutet an, dass es in der Lage sein könnte, auf Kundenwunsch auch 5N-HPA-Material (99,999 %) herzustellen. Die Herstellung dieses Reinheitsgrads ist bei den so genannten Lock-Cycle Tests im März dieses Jahres bereits gelungen, allerdings noch nicht im Maßstab der Pilotproduktion. Managing Director Roland Hill betonte im Gespräch erneut, dass die Pilotanlage der Verfeinerung des Prozessablaufs dient. Die erzielten Werte beruhten auf dem gleichen, wiederholbaren Verfahren, das FYI standardmäßig auch im Großmaßstab einsetzen wolle, so Hill.

Für den Test wurden vier Testläufe absolviert, bei denen die Ergebnisse alle in der Spanne zwischen 99,993 % und 99,997 % Reinheit lagen. Noch höhere Reinheitsgrade sind offenbar möglich, die Prozessgeschwindigkeit und die Ausbringungsrate verringert werden. Der genaue Einfluss dieser Parameter soll bei künftigen Testläufen untersucht werden. Der Zweck der Pilotanlage sei es, die Abläufe der Großanlage möglichst realistisch in allen Einzelheiten planen zu können, so Hill. Alle Ergebnisse fließen deshalb in die Machbarkeitsstudie ein, deren Veröffentlichung in Kürze erwartet wird.

Finanzierung & Off-Take sind die Herausforderungen für 2020

FYI Resources steht vor der Herausforderung, dass im Moment offenbar nur wenige Investoren glauben (können), dass das kleine Unternehmen in der Lage sein wird, die rund 200 Mio. USD aufzubringen, die für die Produktion erforderlich sind. Insofern dürfte die Machbarkeitsstudie zwar Klarheit über die erforderliche Investition bringen, aber erst Nachrichten zur Finanzierung bzw. zu Off-Take-Vereinbarungen werden die Aktie wohl richtig bewegen.

Anleger sollten sich aber für einen Moment fragen, was wäre, wenn FYI gar nicht börsennotiert wäre. Statt in Sorge auf einen Kurschart zu blicken, würden die Aktionäre wohl sehr zuversichtlich auf das kommende Jahr blicken. FYI wird in den kommenden Gesprächen mit Finanziers und großen Abnehmern von HPA einen robusten, nachvollziehbaren Businessplan auf dem Silbertablett präsentieren. Wenn die Nachfrage nach HPA tatsächlich so stark steigt, wie die Experten voraussagen, dann stehen eher die Abnehmer untereinander im Wettbewerb, weil sie ein Beschaffungsproblem lösen müssen. Die Chancen für FYI Resources Teil dieser Lösung zu sein, waren wohl noch nie besser.

