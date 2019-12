STS Group spart in Frankreich

Die STS Group will durch die Schließung eines Werks in Frankreich Kosteneinsparungen realisieren. „In dem betroffenen Werk beschäftigt STS aktuell ca. 80 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 15 Millionen Euro”, heißt es von Seiten der Gesellschaft. Die Aktivitäten will man an andere französische Standorte verlagern, so das Unternehmen weiter. Während damit das Auftragsvolumen unverändert bleibe, könne man ...