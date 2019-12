Euromicron rutscht in die Pleite. Und nicht nur Funkwerk dürfte Chancen wittern...

»Kapitalismus ohne Bankrott ist wie eine Religion ohne Hölle.«

(Charlie Munger)

Eine Unternehmenspleite selbst ist kein Grund zur Freude, denn es geht um Ängste der Mitarbeiter, um Nöte, um Existenzen. Und doch sind Pleiten unausweichlich, sie sind nötig, damit die besseren Unternehmen und Ideen sich durchsetzen können. Dieser darwinistische Gedanke birgt somit auch Chancen.[WKN: A1K030] hat gestern Abend angekündigt, dass man heute "" stellen werde. Das "" heißt es weiter.Der Aktienkurs der euromicron AG rauscht heute natürlich um 90% in die Tiefe und auch für die[WKN: 575314] hat die Ankündigung Konsequenzen, denn man hatte ja erst im Juli im Rahmen einer Kapitalerhöhung in zwei Schritten 15,36% der Anteile an der euromicron AG zu €3,40 je Aktie übernommen. Auf den ersten Blick sieht das nicht (mehr) nach einem guten Geschäft aus, aber da steckt vielleicht noch mehr dahinter...