Genf (www.aktiencheck.de) - Volatilität bietet ein finanzielles Engagement für die menschliche Unsicherheit in einer ungewissen Zukunft, so die Experten von Unigestion.Eine "Short"-Positionierung in Volatilität drücke das Vertrauen in das aktuelle Marktumfeld aus, während eine "Long"-Position die Befürchtung eines bevorstehenden Wandels widerspiegele. [ mehr