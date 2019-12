Trump und China bestimmen auch 2020

Wie die armen Seelen in der Abschlussszene von Monty Pythons Komödie „Das Leben des Brian“ neigen auch Ökonomen dazu, im Angesicht widriger Umstände, ein optimistisches Lied anzustimmen. In diesem Sinne werfen wir zum Jahresende einen Blick auf die „Bright Side“, also die wirtschaftlichen Chancen des kommenden Jahres 2020, und behalten unsere Risikobereitschaft ungeachtet der reißerischen Schlagzeilen der Medien bei. Und offen gesagt sind die Dinge nicht so schlimm, wie sie scheinen. Den kompletten Ausblick der Vontobel-Experten finden Sie auf der Seite der Börse München