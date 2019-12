Neues von der Deutsche Fachmarkt AG, kurz DEFAMA: Das Immobilien-Unternehmen meldet einen Zukauf. Für 1,3 Millionen Euro kauft die Gesellschaft eine Einzelhandelsimmobilie mit 2.100 Quadratmetern vermietbarer Fläche in Sigmaringen (Baden-Württemberg), südlich von Stuttgart. Der Kaufpreis entspreche „gut dem 11-fachen der Jahresnettomiete”, so DEFAMA am Mittwoch. Mieter ist „Dänisches Bettenlager”.„Durch Investitionen ...