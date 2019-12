US-Anleihen steigen mehrheitlich vor Fed-Entscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch überwiegend mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten ein reges Interesse an Sicherheit als Grund für steigende Anleihekurse. Die Unsicherheit über den Fortgang des amerikanisch-chinesischen Handelsstreit bleibt hoch. Medienberichte, wonach die USA wohl auf neue Strafzölle Mitte Dezember verzichten, sind bislang nicht bestätigt worden.

Im Mittelpunkt steht die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Abend. Nach drei Zinssenkungen in diesem Jahr wird keine weitere Reduzierung erwartet. Viele Beobachter stellen sich aber die Frage, unter welchen Umständen die Fed ihre abwartende Haltung ablegen könnte. Notenbankchef Jerome Powell hat nach dem Zinsentscheid Gelegenheit, auf derartige Fragen einzugehen.

Neue Inflationsdaten änderten nichts am grundlegenden Bild moderat steigender Lebenshaltungskosten in der Nähe des Preisziels der Fed. Weitere Konjunkturdaten werden vor dem Zinsentscheid nicht erwartet.

Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,64 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen leicht um 1/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,67 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere erhöhten sich um 5/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 15/32 Punkte auf 102 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,24 Prozent./bgf/jsl/mis