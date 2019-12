Nicht zur Verbreitung über Nachrichtenagenturen der Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten Burcon schließt die nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung von Wandelanleihen über 9,5 Millionen CAD

Vancouver, British Columbia, Kanada, 10. Dezember 2019 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen"), (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine, freut sich heute mitzuteilen, dass die vorab angekündigte, nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung (siehe englische Unternehmensmeldungen vom 25. November 2019 und 28. November 2019) abgeschlossen wurde. Es handelt sich um eine Privatplatzierung von Wandelanleihen (die "Wandelanleihe") in Höhe von insgesamt 9,5 Millionen CAD (das "Angebot"). Insider des Unternehmens haben Wandelanleihen in Höhe von insgesamt 2 Millionen CAD gezeichnet, darunter die Burcon-Direktoren Dr. D. Lorne Tyrrell und Mr. Peter H. Kappel, welche jeweils im Gegenwert von 500.000 CAD gezeichnet haben, sowie Burcons CEO Johann F. Tergesen, welcher im Gegenwert von 1 Million CAD gezeichnet hat.

"Wir sind hoch erfreut, in einem herausfordernden Markt eine solch bedeutsame Finanzierung erreicht zu haben", sagte Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "Die gesammelten Mittel werden Burcons Bilanz stärken, ein Teil davon ist zweckgebunden für die Investition in die Proteinproduktionsanlage von Merit Functional Foods, welche Burcon mit seinem Joint-Venture-Partner derzeit baut. Wir sind dankbar für die solide Unterstützung unserer Investoren."