Deutsche Telekom: Die Bullen machen keinen Stich!

Wenig Freude dürften die in der Deutschen Telekom investierten Anleger an der Kursentwicklung seit Ende Oktober haben, denn nachdem die Aktie am 23. Oktober bei 16,25 Euro ein Hoch ausgebildet hat, bestimmt eine anhaltende Abwärtsbewegung das Bild. Sie hat sich auch im Dezember fortgesetzt, weil es den Bullen Ende November nicht gelungen ist, die 50-Tagelinie zu überwinden.

