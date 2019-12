US-Anleihen profitieren von Fed-Entscheidungen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch in Reaktion auf den US-Leitzinsentscheid ins Plus gedreht beziehungsweise weiter zugelegt. Entsprechend gaben die Renditen über alle Laufzeiten hinweg nach. Dies spiegelte die Aussicht auf eine auch in Zukunft eher lockere Gangart der Währungshüter wider.

Die US-Notenbank (Fed) hatte den Leitzins wie erwartet nicht verändert und eine anhaltende Zinspause signalisiert. Erst bei einem "signifikanten" Anstieg der Teuerung werde eine Zinserhöhung notwendig, sagte der Präsident der Fed, Jerome Powell. Außerdem sollte der Preisanstieg anhaltend sein.