Grundsätzlich war das Jahr 2019 für Anleger vor allem im Aktienbereich recht erfolgreich. Das wurde besonders dadurch begünstigt, dass 2018 eher schwach endete und somit Potenzial zum Aufholen vorhanden war. Zwar gab es vereinzelte politische Unruhen, jedoch wog keine davon schwer genug, um die Aktienmärkte ernsthaft zu beeinflussen. So konnten die großen Indizes bis dato gut zulegen. Wer hingegen nicht im Anlegersegment vertreten war, konnte 2019 kaum etwas an seinem Vermögen verändern. Durch Nullzins und Inflation ist effektiv sogar das Vermögen geschrumpft. Besonders die drohenden „Strafzinsen“ und Verwahrentgelte dürften Kleinsparern 2020 noch mehr zu schaffen machen.

Auch 2019 gab es wieder zahlreiche politische Änderungen und Konflikte. Allen voran ist da sicher der schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China zu betrachten. Da es sich um die beiden größten Volkswirtschaften der Welt handelt, war der drohende Handelskrieg der vorherrschende Faktor. Hier reagierte der Markt ungewöhnlich empfindlich auf kleinste Anzeichen oder Tweets des US-Präsidenten. Doch aktuell hat sich die Lage hier wieder etwas entspannt und aufs Jahr gesehen, tat dieser Konflikt dem guten Wachstum keinen Abbruch. Im Vergleich dazu fast schon in Vergessenheit geraten, ist das Thema rund um den Brexit sowie die Wahl in Italien. Mittlerweile scheint der Markt hier sensibilisiert zu sein und viele mögliche Probleme sind unter Umständen bereits eingepreist. Zum Ende des Jahres beschäftigten vor allem die möglichen Strafzinsen noch einmal deutsche Sparer. Hier ist eine Entspannung eher unwahrscheinlich, da die EZB wohl kaum an der Zinsschraube drehen wird.

Generell wird die EZB wird hier aller Voraussicht nach nicht viel in ihrer Politik verändern. Aufgrund der schwachen Wirtschaftslage vieler Euroländer hat sie hier auch keinen Spielraum. Würden die Zinsen wieder steigen, könnten sich manche Länder kaum noch refinanzieren. Das wird die EZB um jeden Preis verhindern wollen. Bereits Ende 2019 haben große Banken damit begonnen, Strafzinsen für zu hohe Summen auf Konten zu verlangen. Dieser Trend wird sich im nächsten Jahr eher noch verschärfen und immer mehr Kunden treffen.

Daher wird es im kommenden Jahr für Anleger und Sparer wichtig sein, dass sie sich intensiver als früher mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Einfach nur alles auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto liegen zu lassen reicht nicht mehr. Hier ist besonders in Deutschland ein radikales Umdenken empfehlenswert. Assets wie Aktien können hohe Risiken bergen. Doch wer hier gemeinsam mit einem Experten ein breit gestreutes Portfolio aufbaut, kann sich für das Jahr 2020 in eine deutlich bessere Ausgangslage bringen. Das gilt nicht nur für Gutverdiener oder Menschen mit viel Kapital. Bereits mit relativ kleinen monatlichen Sparbeträgen kann sich über die Jahre eine gute Rendite entwickeln.