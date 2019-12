Erneuerbare Energien sind die Zukunft. Öl ist dann überflüssig. Die Öl-Wirtschaft wie wir sie heute kennen, ist in jedem Fall am Ende. Ein guter Zeitpunkt also, sich von Öl-Investments zu trennen. Und nicht, Öl-Papiere zu zeichnen.

Wenn ein Staat seine Haupteinnahmequelle verkauft oder zumindest für ausländische Investoren zugänglich macht, ist das in der Regel ein Zeichen von Panik. Bei Saudi-Arabien ist es mit Sicherheit so. Denn anders als in anderen Ölstaaten, vor allen denen am Golf, kommt das Land beim Umbau der Wirtschaft weg vom Öl und hin zu anderen Branchen nicht sehr schnell voran. Das liegt an der im Vergleich sehr großen und immer noch schnell wachsenden Bevölkerung. Es liegt auch an der restriktiven Gesetzgebung, die manch gewünschte Aktivität unmöglich macht. und es liegt am fehlenden Geld. Und während die ersten beiden Punkte kaum kurzfristig zu ändern sind, geht das beim Geld leichter: Der Börsengang soll einige Milliarden in die Kasse spülen, die dann den Umbau der Wirtschaft beschleunigen können. Ein hehrer Plan und eigentlich auch ein guter. Zumindest für das saudische Königshaus, denn mit Geld ließen sich bislang noch alle Probleme im Griff behalten.